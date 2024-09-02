В Лосино-Петровском прошла августовская педагогическая конференция

Накануне нового 2024-2025 учебного года в актовом зале СОШ № 2 им. В. В. Дагаева на торжественное мероприятие собрались специалисты отдела образования, руководители образовательных учреждений, педагогические работники, представители городского Совета депутатов и общественных объединений, ветераны системы образования и молодые специалисты, которые впервые сядут за учительский стол.



К участникам и гостям конференции с приветствием обратился глава городского округа С. Н. Джеглав. Сергей Николаевич отметил значимость профессии учителя, пожелав педагогам здоровья, благополучия и творческих успехов. Он озвучил, что развитие муниципальной системы образования является одним из приоритетных направлений в работе городской администрации. Капитально отремонтированы все школы и детский сад в рабочем поселке Свердловский, в двух школах построены отличные спортивные ядра, в ближайшей перспективе проведение капитальных ремонтов еще в 3 зданиях детских садов.



В торжественной обстановке он наградил почетными грамотами и благодарственными письмами педагогов, достигших высоких результатов в подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации и всероссийской олимпиаде школьников, за высокий уровень профессионализма в деле обучения и воспитания подрастающего поколения. С проникновенными словами обратился к участникам конференции Благочинный Лосино-Петровского церковного округа священник Павел Галушко. Как важна вера, какую роль в тяжёлой ситуации может сыграть молитва, сколь значимым может быть для юного человека слово Учителя.



С основным докладом выступила заместитель главы В. В. Тропанец,она подвела итоги прошедшего учебного года, проанализировала достижения, определила приоритетные направления деятельности на перспективу, рассказала об изменениях в сети образовательных учреждений округа. Валентина Валентиновна напомнила, что 2024 объявлен Президентом РФ Годом семьи, отметив, насколько важно продуктивное взаимодействие родителей и педагогов в деле образования и воспитания, сохранения традиционных семейных ценностей, успешного функционирования системы образования в целом. Праздничное настроение участникам конференции подарили работники культуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более 30 школ после капремонта откроют в Подмосковье к 1 сентября. Необходимо также предложить механизмы внимательного набора в школы и оснащения.

«И больше 30 школ запускаем к 1 сентября. Еще будем запускать школы к 1 января. Поэтому все, что касается записи в школу, надеюсь, передали все ЦУ по особенно тем территориям, где большое количество мигрантов», — сказал губернатор.



