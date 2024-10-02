В Лосино-Петровском продолжаются работы по благоустройству сквера в поселке Биокомбинат. Работы будут полностью завершены до 15 октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Здесь запланировано: устройство дорожек с основанием из асфальта шириной 1,5 — 2 метра; устройство газона вдоль дорожек; устройство освещения дорожек; установка лавочек и урн; обустройство спортивной площадки (воркаут).

«Так здорово, что у нас делают такие масштабные работы и благоустраивают сквер. Это очень хорошее место для прогулок с семьей, утренней пробежки, дети катаются теперь здесь на велосипедах и самокатах, видела, как даже проводят тренировки. Бабушки наши занимаются скандинавской ходьбой. Очень здорово сделали. Говорят, что уже посеяли озимую траву, чтобы весной была красота. Обязательно придем всей семьей на открытие», — поделилась жительница поселка Биокомбината.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.