В Лосино-Петровском продолжается прием гумпомощи

Илья Чекмарев доставил необходимые детские вещи. Они будут направлены тем, кто в них остро нуждается, и окажут неоценимую помощь многим семьям.

«Истинная сила общества проявляется не только в том, как мы заботимся о себе, но и в том, как мы поддерживаем друг друга в трудные времена. Гуманитарная помощь — это не просто вещи, это надежда, это возможность для детей и их семей ощутить заботу и внимание», — сказал Вячеслав Градин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.