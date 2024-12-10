В Лосино-Петровском приводят в порядок территорию «Родника памяти»

В последнее время одной из наиболее актуальных и значимых задач, стоящих перед местными жителями рабочего поселка Свердловский Лосино-Петровского городского округа, стало приведение в порядок памятного места, известного как «Родник памяти». Это место имеет особое значение для местного населения, поэтому его благоустройство было включено в список наказов, которые жители адресовали своим избранникам. Об этом сообщает пресс-служба председателя совета депутатов Татьяны Голод.

С особым энтузиазмом и активностью жители Свердловского включились в процесс улучшения состояния «Родника памяти». Они не просто выразили желание видеть эту территорию ухоженной, но и взяли на себя ответственность за ее преображение, принимая непосредственное участие в организованных субботниках.

Этот родник имеет многовековую историю. Он переживал периоды упадка и возрождения. Во время Великой Отечественной войны в 1941 году защитники Москвы набирали из него воду и отправлялись по улице Народного ополчения, чтобы встать на защиту столицы. Это место, наполненное историей и значением для местных жителей, недавно подверглось реконструкции, в ходе которой был построен удобный пандус, облегчающий доступ к источнику.

«Родник Памяти» — важное и историческое место, точка притяжения жителей. Поэтому благоустройство родника очень важно, ведь его пользование должно быть безопасным и удобным для наших граждан», — сказала председатель совета депутатов Татьяна Голод.

В процессе тщательной реконструкции родника представители партии проявляли особое внимание, уделяя пристальное внимание чистоте и порядку на прилегающей территории. Они не только осматривали участок, но и внимательно изучали результаты проведенных работ, чтобы убедиться в их соответствии всем стандартам и ожиданиям.

Местные жители, в свою очередь, не скрывали своего восхищения и благодарности за проделанную работу, особо акцентируя внимание на нововведении — строительстве пандуса. Это новшество стало настоящим подарком, ведь теперь доступ к роднику стал намного проще и удобнее для всех категорий граждан, включая людей с ограниченными возможностями.

«Вода из этого родника славится своей кристальной чистотой и является источником здоровья для многих. Она используется не только жителями поселка Свердловский, но и привлекает людей из соседних микрорайонов. Очереди за этой живительной влагой стали неотъемлемой частью повседневной жизни многих, кто предпочитает пить воду высочайшего качества, источником которой является наш родник», — отметила Татьяна Голод.

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