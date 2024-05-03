В Лосино-Петровском повторно обнаружен риск загрязнения реки Воря

Инспекторам эконадзора Минэкологии Подмосковья вновь пришлось вступиться за реку Воря в городском округе Лосино-Петровский. Уже второй раз за последний месяц в министерство поступила информация о том, что вблизи водного объекта ведется незаконная деятельность, сообщает пресс-служба ведомства.

«Наши сотрудники осмотрели земельный участок в деревне Корпуса. Установлено, что на огороженной территории, на открытом грунте имеются навалы строительных и древесных отходов, утильных автошин, организована стоянка строительной техники. При этом участок расположен в границах водоохранной зоны реки Воря. Гражданке, владелице земель объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Ранее сообщалось, что аналогичное предостережение объявлено по факту незаконного размещения грунтов в береговой полосе Вори при прокладке кабеля в деревне Савинки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.