В Лосино-Петровском появится обновленная набережная, пляж и спортивные площадки

В Лосино-Петровском завершается благоустройство набережной на Суворовских прудах. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В летнее время Суворовские пруды пользуются популярностью у местных жителей и гостей округа. Пляж и водоем привлекают людей пешей доступностью и красивой природой. Кроме того, пруды — это единственное место в округе, которое официально открыто для купания.

После благоустройства здесь появится комфортная прогулочная зона, будет обновлен песок на пляже, установят скамейки. Отремонтируют подпорную стену и установят новые раздевалки и туалеты. Для тех, кто выбирает активный отдых, будут созданы площадки для игры в волейбол, стритбол и воркаут. На островке оборудуют беседку с навесом для проведения лекториев.

Завершить работы планируют до конца текущего месяца.

Работы проходят по программе «Формирование современной комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.