В Лосино-Петровском появилась новая губернаторская детская площадка

Масштабные работы по преображению игрового пространства проведены на Чкаловской улице в Лосино-Петровском в рамках областной программы по модернизации губернаторских детских игровых площадок, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Что сделано:

заменено основание с резиновым покрытием общей площадью 450 кв. м, включая две пешеходные дорожки шириной 2 метра каждая, и теперь можно не беспокоиться о ссадинах и ушибах при падении;

установлены новые качели, горки, карусели и спортивные тренажеры — они помогут детям развивать ловкость, моторику и просто весело проводить время;

все скамейки и мусорные контейнеры заменены на новые — родителям будет приятно отдыхать, пока дети играют, а территория останется чистой;

организовано дополнительное освещение, чтобы здесь было безопасно и в вечернее время.

Теперь детская площадка в Анискино полностью соответствует современным стандартам качества и комфорта. Дети могут безопасно и с интересом проводить досуг, а родители — наслаждаться прогулками.

Ранее в этом году в рамках программы по замене и модернизации детских игровых площадок в округе появилось еще пять современных игровых пространств (https://t.me/dzheglav_sn/7792) для детей разных возрастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.