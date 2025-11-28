В Лосино-Петровском открылся обновленный офис Сбера

Обновленный офис Сбера открылся по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Кирова, 6 кА. Пространство отделения стало более открытым и комфортным для посетителей: большинство услуг можно получить в любой удобной локации. Появилась игровая зона для детей.

«Это не просто офис, а современное и комфортное пространство для жителей города. В обновленном отделении клиенты могут в комфортной обстановке решить самый широкий круг вопросов — от финансовых до бытовых услуг. Мы стремимся, чтобы каждый визит в Сбер был для наших клиентов приятным и продуктивным», — отметил заместитель управляющего Северным отделением Среднерусского банка Сбербанка Михаил Языков.

В офисе можно получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы: здесь можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, получить справку для предоставления в госорганы, оформить сим-карты с выгодными тарифами, получить консультацию по оформлению налогового вычета, подключить сервисы для самозанятых, проконсультироваться по вопросам ЖКХ и многое другое.

«Сразу видно, что здесь думали о людях. Пока я решал свои вопросы, внук с интересом провел время в игровой зоне. Все организовано очень продуманно: нет очередей, а сотрудники помогают не только с банковскими, но и с цифровыми сервисами. Теперь Сбер для нас — это еще и комфортное общественное пространство», — сказал житель города Тимофей Яковлевич.