В Лосино-Петровском осмотрели работы трудового отряда детсада «Ивушка»

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин вместе с депутатом партии Альбиной Штатновой провели рейд по территории учреждения, где трудоустроены ребята на летнее время. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ребята ухаживают за растениями, очищают территорию детского сада от старой листвы и помогают в уборке помещений. Во время обхода партийцы присоединились к молодежи, с удовольствием поливали растения, пересаживали некоторые из них, а также помогали в уборке. Ребята от 14 до 18 лет были трудоустроены на работу «Молодежным центром «Движение» на территорию дошкольного учреждения. Молодежь будет продолжать работать в течение месяца.

«Летняя работа для подростков — это не только возможность заработать, но и приобрести ценный опыт, развить навыки и ответственность. Это время, когда молодые люди могут раскрыть свой потенциал, внести вклад в муниципальные учреждения и подготовиться к будущей карьере. Трудоустройство несовершеннолетних летом — это инвестиция в их будущее и в будущее нашего общества», — сказала депутат городского округа Лосино-Петровский Альбина Штатнова.

Проект «Мир возможностей» предоставляет возможности для самореализации через участие в программах и мероприятиях, где каждый активный участник становится социально ответственной личностью, примером, меняющим к лучшему свое будущее и будущее своей страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей – ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», - считает Воробьев.