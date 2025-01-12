В Лосино-Петровском организовали цикл мероприятий для подрастающего поколения

7 января 1942 года — день окончания контрнаступления в битве за Москву. Это была важная победа в ходе Великой Отечественной войны, которая стала поворотным моментом в истории нашей страны. В честь этой даты и в преддверии 80-летия Великой Победы сотрудники Лосино-Петровской городской библиотеки организовали цикл мероприятий для подрастающего поколения.

В рамках этого цикла был проведен показ мультимедийного материала, посвященного событиям тех дней. Молодые зрители смогли увидеть редкие фотографии и видеоматериалы, рассказывающие о героической обороне Москвы и о подвигах советских солдат. Ребята больше узнали о важных исторических событиях и о том, как наша страна смогла одержать победу в трудные годы войны.

«Очень здорово, что в нашей библиотеке проходят такие замечатьльные мероприятия» — поделилась одна из участниц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.