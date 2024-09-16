В Лосино-Петровском организовали сбор гуманитарной помощи для жителей Курской и Белгородской областей, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В День города, на Петровском бульваре был организован сбор гуманитарной помощи. Вся собранная помощь отправится соотечественникам в Курскую и Белгородскую область.

В муниципалитете оказывают посильную помощь семьям мобилизованным, в центрах поддержки, волонтеры плетут маскировочные сети, разливают окопные свечи, изготавливают своими руками «сухой душ», собирают медикаменты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что детей из Курской области распределили в комфортные летние лагеря в Московской области.

«Был большой и очень оперативный запрос на эвакуацию, вывоз детей, которые оказались как раз в тех районах, которые были оккупированы. В этой связи силами „Мострансавто“, а также наших коллег <…> все эти дни занимались организацией, сбором детей и соответственно доставкой их в Подмосковье», — сказал Воробьев.