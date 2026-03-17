В Лосино-Петровском округе школьникам рассказали о заводах России

Учебная неделя в школах Лосино-Петровского округа началась с «Разговоров о важном» на тему «Заводы России». Глава округа Сергей Джеглав посетил Биокомбинатовскую школу, где ученикам рассказали о работе градообразующих предприятий поселка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сергей Джеглав встретился с учащимися Биокомбинатовской школы и обсудил с ними значение местных предприятий для страны. В поселке работают «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт биологической промышленности» и «Щелковский биокомбинат».

Руководитель округа подчеркнул, что за производственными площадками стоят жители — ученые, технологи и рабочие. Их труд обеспечивает страну ветеринарными препаратами и лекарствами, укрепляя продовольственную безопасность России. На предприятиях наука тесно связана с производством и решает государственные задачи.

На уроке также выступили представители институтa и биокомбината. Они поделились профессиональным опытом и рассказали о возможностях для молодых специалистов. Школьники обсудили, как промышленность влияет на развитие территории и почему заводы важны для экономического суверенитета и технологической независимости страны.

«Уверен, что многих учеников заинтересовала деятельность наших предприятий. И в будущем они свяжут свою карьеру с родным Биокомбинатом», — сказал Сергей Джеглав.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начнут разрабатывать биотехнологические препараты. Компания «Биннофарм Групп» в год выпускает более 370 млн упаковок лекарств.

«Здесь запустят сразу два новых проекта: учебно-научный центр, созданный вместе с МФТИ, и центр разработки биотехнологических препаратов. Чтобы работать было комфортно, для сотрудников построят жилые дома неподалеку, а в учебном центре откроют специализированную школу. К 2030 году здесь будут работать 400 специалистов, объем инвестиций в проект до 2028 года составит 16 млрд рублей», — подчеркнул губернатор.