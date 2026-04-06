В Лосино-Петровском округе пройдет фестиваль ко Дню космонавтики

Космическая неделя пройдет с 6 по 11 апреля в парках Лосино-Петровского округа Подмосковья. Жителей ждут спортивные, игровые и творческие программы, а 11 апреля состоится фестиваль «Космических чудес», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничные мероприятия начнутся 6 апреля в Свердловском парке. В 16:00 пройдет спортивно-игровая программа «Галактический прыжок», в 16:30 — викторина «Наш космос». 7 апреля здесь же в 16:00 состоится игровая программа «Выше звезд», а в 16:20 — мастер-класс «Солнечная система» в творческой мастерской.

8 апреля мероприятия продолжатся в Лосино-Петровском парке. В 16:00 гостей ждет анимационная программа «Путешествие по галактике», в 16:20 — викторина «Знатоки космоса». 10 апреля в 16:00 пройдет разминка «Физкульт-привет!», затем эстафеты «Дружная команда», а в 17:00 — мастер-класс по ИЗО «Космический карнавал». В этот же день в Свердловском парке состоятся веселые старты «Быстрей инопланетян» и мастер-класс «Космический карнавал».

Завершится неделя 11 апреля фестивалем «Космических чудес» в Лосино-Петровском парке. Начало в 12:00. В программе — поэтическая площадка, лекция-беседа, мини-диско, интерактивные зоны, квест-игра, мастер-классы, игровая программа, костюмированное шествие и концерт.

Все мероприятия бесплатные. Актуальная информация публикуется в официальных аккаунтах парков в Telegram, «ВКонтакте» и MAX. Возрастное ограничение: 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.