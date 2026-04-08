В Лосино-Петровском округе обсудили безопасность в школах

Круглый стол «Безопасная среда в школе» прошел 6 апреля 2025 года в Лосино-Петровском округе. Школьники вместе с представителями администрации и надзорных органов обсудили вопросы агрессии, буллинга и кибермошенничества, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главными экспертами встречи стали сами учащиеся. Вместе с активом обучающихся представители власти и профильных служб обсудили темы, которые напрямую затрагивают школьную жизнь: формирование безопасной среды, профилактику скулшутинга, проявления агрессии и случаи буллинга, а также риски кибермошенничества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.