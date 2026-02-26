В Лосино-Петровском обсудили подготовку к половодью

Встреча в формате «выездной администрации» прошла 26 февраля 2026 года в школе № 2 имени В.В. Дагаева в Лосино-Петровском. Глава горокруга вместе с профильными службами обсудил с педагогами подготовку к весеннему половодью и вопросы ЖКХ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие заместители главы, руководители коммунальных служб и структурных подразделений, профильные специалисты, члены общественной палаты и муниципальные депутаты. Основной темой стало безаварийное прохождение весеннего половодья, особенно в микрорайоне Прибрежный.

В этом году выпало рекордное количество снега, из-за чего существует риск подъема уровня воды в реке Клязьме. Ранее ситуацию рассмотрели на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Принято решение организовать мониторинг силами оперативной группы администрации, привлечь к возможным спасательным работам пожарно-спасательную часть № 277 ГКУ МО «Мособлпожспас», расчистить ливневую канализацию в микрорайоне, а также обеспечить наличие водооткачивающего оборудования, мешков с песком и грунта для укрепления земляного вала.

Отдельно обсудили обращение жителей дома № 3 на улице Гоголя, которые пожаловались на сырость в подвале. В округе продолжается масштабная замена канализационной системы по государственной программе, рассчитанной на два года. Работы на улице Октябрьской завершены, сейчас они ведутся на улице Кирова. Полностью решить проблему планируют к сентябрю 2026 года, до этого управляющая компания держит ситуацию на контроле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.