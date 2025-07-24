В Лосино-Петровском на территории карьера «Орловский» пройдет экологическая акция
Фото - © Администрация г.о. Лосино-Петровский
9 августа на территории карьера «Орловский» в Лосино-Петровском пройдет экологическая акция, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
На еженедельном оперативном совещании с командой разобрали важные на сегодняшний день темы.
В первую заслушали доклад о подготовке к осенне-зимнему периоду. Отдельно подробно разобрали рейтинг муниципальной управляющей компании «ХТУ» в части долгов перед ресурсоснабжающей организацией и региональным оператором «Хартия».
В общий рейтинг управляющих компаний входят следующие критерии:
- организация работы УК в ЕДС;
- отсутствие просроченной задолженности управляющей организации перед ресурсоснабжающей организацией;
- полноту размещения информации в ГИС ЖКХ;
- наличие аварийно-диспетчерской службы;
- наличие общедомовых приборов учета;
- наличие жалоб по содержанию контейнерных площадок;
- наличие предписаний органа государственного жилищного надзора.
Совокупность всех этих критериев напрямую влияет на качество содержания многоквартирных домов. С представителями управляющих компаний округа обсудили проблемы организации и проведения электронных собраний собственников, поговорили о путях решения этих проблем.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.
«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.
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