В Лосино-Петровском компания по изготовлению пластика занялась контрактным литьем

В Лосино-Петровском округе компания по изготовлению пластиковых изделий «Архимед» открыло новое направление в производстве — контрактное литье. Об этом рассказала директор производства Оксана Костыкова.

Принцип услуги простой — предприниматели, не имеющие собственной фабрики, могут обратиться к ним для изготовления продукции.

«У нас есть достаточное количество оборудования: 60 термопласт-автоматов с усилием смыкания от 120 килограмм до 1500. Мы обладаем и большими станками, можем отливать крупногабаритные изделия», — говорит Костыкова.

Она отметила, что «Архимед» берет на себя все компетенции, которые не свойственны заказчикам в вопросах производства: от конструирования и изготовления пресс-форм до выхода готовых изделий и их упаковки.

С запуском нового направления были открыты дополнительные рабочие места. По словам Костыковой, у них есть сложные виды сборки, требующие определенных навыков.

«Поскольку оборудования много, в том числе и чужого, соответственно, мы увеличиваем штат наладчиков, потому что пресс-формы клиента требуют особого внимания», — добавила директор производства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.

Текст, фото, видео: Валерия Тингаева