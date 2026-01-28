В Лосино-Петровском коммунальщики очищают остановки и переходы от снега

Коммунальные службы Лосино-Петровского усилили уборку снега на остановках, пешеходных переходах и у социальных объектов из-за обильных осадков.

В городском округе Лосино-Петровский коммунальные службы работают в усиленном режиме из-за сильных снегопадов. Особое внимание уделяется расчистке дорог, остановок, пешеходных переходов и территорий у социальных объектов.

Уборщик территории «Городского хозяйства» Александр Азовцев сообщил, что работы начались в семь утра с улицы Гоголя. Сначала очищали тротуар до школы № 2 имени Дагаева и прилегающую территорию, затем приступили к расчистке пешеходных переходов.

Азовцев отметил, что в прошлом снега выпадало больше, а требования к уборке были менее строгими. Сейчас сотрудники стараются очищать тротуары и другие объекты до асфальта, чтобы обеспечить комфорт и безопасность жителей.

Фото и видео: Валерия Тингаева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.