В Лосино-Петровском благоустроят набережную Суворовских прудов

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству набережной Суворовских прудов и велосипедного маршрута до ЗАТО Звездный городок, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по благоустройству набережной Суворовских прудов и велосипедного маршрута до ЗАТО Звездный городок». Место выполнения работ: Московская область, г. о. Лосино-Петровский, р. п. Свердловский, набережная Суворовских прудов до закрытого административно-территориального образования городского округа Звездный городок Московской области. Будут установлены разнообразные малые архитектурные формы, налажена система видеонаблюдения и wi-fi, сооружен пирс и ротонда.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Лосино-Петровский.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что власти региона активно инвестируют в проведение благоустройства. Также он отметил, что перемены в рамках благоустройства должны быть в каждом муниципалитете региона.

«Мы сделаем все возможное, чтобы в каждом муниципалитете были важные перемены. Важно также, чтобы все обязательства, о которых мы договариваемся, тоже выполнялись», — сказал губернатор.