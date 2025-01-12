В Лосино-Петровской городской библиотеке состоится лекция историка, писателя, независимого эксперта по истории России и сопредельных государств, спикера ТВ, профессора — Александра Александровича Черемина. Она будет посвящена Владимиру Ильичу Ленину и продолжит цикл лекций о Государственных и политических деятелях Советского Союза, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе мероприятия участники смогут узнать о жизни и деятельности выдающегося революционера, а также о его роли в формировании советского государства. Александр Александрович расскажет о ключевых моментах политической карьеры Ленина, его идеях и влиянии на историю России.

После лекции у посетителей будет возможность задать вопросы историку, приобрести книги с автографом автора.

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