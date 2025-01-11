В Лосино-Петровской библиотеке прошла программа «Этот волшебный старый новый год!»

Участники мероприятия отвечали на вопросы медиа-викторины, связанные с рождественскими и новогодними традициями, исполняли новогодние песни из кинолент и мультфильмов прошлых годов.

Мероприятие прошло в теплой и дружеской атмосфере, ребята с удовольствием участвовали в викторине и обсуждали традиции празднования Рождества и Нового года. Они узнали много нового и интересного о культуре других стран и поделились своими собственными семейными традициями. В завершении все участники получили сладкие угощения.

«Уже не первый раз в нашей библиотеке проходят такие мероприятия. Спасибо большое сотрудникам библиотеки. Ходим с дочкой с большим удовольствием каждый раз.» — поделилась впечатлениями жительница Лосино-Петровского.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.