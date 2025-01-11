В Лосино-Петровской библиотеке прошла программа «Этот волшебный старый новый год!»
Фото - © городская библиотека г.о. Лосино-Петровский
Интерактивная программа «Этот волшебный старый новый год!» состоялась в Лосино-Петровской городской библиотеке прошла интерактивная программа «Этот волшебный старый новый год!», сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Участники мероприятия отвечали на вопросы медиа-викторины, связанные с рождественскими и новогодними традициями, исполняли новогодние песни из кинолент и мультфильмов прошлых годов.
Мероприятие прошло в теплой и дружеской атмосфере, ребята с удовольствием участвовали в викторине и обсуждали традиции празднования Рождества и Нового года. Они узнали много нового и интересного о культуре других стран и поделились своими собственными семейными традициями. В завершении все участники получили сладкие угощения.
«Уже не первый раз в нашей библиотеке проходят такие мероприятия. Спасибо большое сотрудникам библиотеки. Ходим с дочкой с большим удовольствием каждый раз.» — поделилась впечатлениями жительница Лосино-Петровского.
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