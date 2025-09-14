В Лондоне во время акции задержали 25 человек
На массовых протестах в Лондоне в субботу задержали 25 человек. Кроме того, не менее 26 полицейских пострадали после столкновений с участниками акции, сообщает РИА Новости.
«Мы зафиксировали 25 случаев задержания за правонарушения, включая хулиганство, нарушение общественного порядка, нападения и причинение ущерба», — сообщила местная полиция.
Акцию начали проводить на площади Рассел-сквер. Оттуда участники пошли к правительственному кварталу Уайтхолл.
Участники акции протеста взяли с собой флаги Англии с крестом Святого Георгия и «Юнион Джек».
Демонстранты выступали против премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Они высказываются против миграционной политики властей и ограничения свободы слова.