В Лондоне во время акции задержали 25 человек Общество 14 сентября 2025 01:00

На массовых протестах в Лондоне в субботу задержали 25 человек. Кроме того, не менее 26 полицейских пострадали после столкновений с участниками акции, сообщает РИА Новости.

«Мы зафиксировали 25 случаев задержания за правонарушения, включая хулиганство, нарушение общественного порядка, нападения и причинение ущерба», — сообщила местная полиция. Акцию начали проводить на площади Рассел-сквер. Оттуда участники пошли к правительственному кварталу Уайтхолл. Участники акции протеста взяли с собой флаги Англии с крестом Святого Георгия и «Юнион Джек». Демонстранты выступали против премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Они высказываются против миграционной политики властей и ограничения свободы слова.