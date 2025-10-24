сегодня в 14:34

В Лобню из Волгограда доставили купол для новой часовни

В лобненском парке Киово продолжается возведение новой купели. По сообщению главы городского округа Анны Кротовой, для часовни был доставлен купол с крестом. Конструкция была создана в Волгограде, ее высота составляет 3,5 м. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Само здание часовни практически готово. Специалистам осталось завершить бурение скважины для подачи проточной воды, подключить электроснабжение и установить двери.

Решение строить купель было принято по благословению правящего архиерея. Освящение места под строительство купели состоялось 9 октября, молебен возглавил настоятель Спасского храма протоиерей Михаил Трутнев.

Корпус купели изготовили на заводе в Нолинске (Кировская область). Для удобства горожан новое сооружение расположилось рядом с павильонами-раздевалками парка Киово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.