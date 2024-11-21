В Лобне завершается благоустройство мемориала «Звонница»

Глава Лобни проверила ход работ по благоустройству мемориала «Звонница». Он расположен в Центральном парке культуры и отдыха городского округа. Мемориал был открыт в 2000 году и посвящен российским солдатам, павшим в годы Великой Отечественной и локальных войн. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом году территорию мемориала благоустроят. Работы ведутся уже несколько месяцев и близятся к завершению. В итоге там положат новое асфальтовое покрытие, установят 18 скамеек и 10 урн, обновят конструкцию памятника.

«Учитывая, что работы продлятся до конца декабря над объектом будет создан тепловой контур. Он обеспечит защиту от холода и осадков», — отметила глава муниципалитета в своем Telegram-канале.

Центральный парк культуры и отдыха расположен в Лобне по адресу: ул. Ленина, 22. В этом году здесь прошла масштабная реконструкция.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.