В Лобне запланирована благотворительная акция по сбору помощи для участников СВО
Фото - © Администрация г.о.Лобня
Волонтеры Лобни приглашают присоединиться к акции «Доброе дело», направленной на помощь участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В Лобне активно поддерживают военнослужащих. В рамках акции «Доброе дело» с начала года лобненцы передали «за ленту» более 32 тонн необходимых вещей. В городе проживает 257 семей участников СВО, которым оказывается необходимая помощь. Также особое внимание уделяется детям военнослужащих, каждую неделю для них организуются развлекательные и познавательные мероприятия.
Сбор помощи пройдет 18 октября с 10:00 до 20:00 в центре поддержки участников СВО и членов их семей по адресу: ул. Мирная, 13 к2. Все желающие смогут принести посылки для участников специальной военной операции.
Гуманитарный груз будет направлен в зону проведения СВО.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.
«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.