В Лобне запланирована благотворительная акция по сбору помощи для участников СВО

В Лобне активно поддерживают военнослужащих. В рамках акции «Доброе дело» с начала года лобненцы передали «за ленту» более 32 тонн необходимых вещей. В городе проживает 257 семей участников СВО, которым оказывается необходимая помощь. Также особое внимание уделяется детям военнослужащих, каждую неделю для них организуются развлекательные и познавательные мероприятия.

Сбор помощи пройдет 18 октября с 10:00 до 20:00 в центре поддержки участников СВО и членов их семей по адресу: ул. Мирная, 13 к2. Все желающие смогут принести посылки для участников специальной военной операции.

Гуманитарный груз будет направлен в зону проведения СВО.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.