В Лобне в Центральном парке культуры откроют каток 1 декабря

1 декабря в Центральном парке культуры и отдыха в Лобне откроется каток. Открытие катка совпадет с зажжением главной елки города. Время начала мероприятия уточняется. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На встрече по благоустройству, которая прошла на территории ЦПКиО, обсудили организацию павильона для проката коньков и раздевалки. Заместитель министра благоустройства Московской области Денис Чижик предложил решения для удобства посетителей.

Каток сможет вмещать до 250 человек одновременно. Катание на нем будет бесплатным. Для входа введут систему QR-кодов, которые можно будет получить онлайн или на месте перед сеансом.

Летом по нацпроекту «Жилье и городская среда» в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в центральном парке Лобни прошла масштабная реконструкция.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал губернатор.