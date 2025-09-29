сегодня в 14:40

В Лобне в октябре откроется обновленный Дворец творчества «Планета талантов»

На работы по капитальному ремонту здания в рамках Народной программы«Единой России» выделено более 125 млн рублей. Об этом сообщила секретарь местного отделения партии Анна Кротова.

«Завершаются работы по капитальному ремонту „Планеты талантов“. Двухэтажное здание 1968 года постройки площадью более 900 кв. м давно нуждалось в капитальном обновлении. В проект модернизации вложено более 125 млн рублей. Открыть учреждение образования планируем в октябре 2025 года. После капитального ремонта „Планета талантов“ сможет принимать до 105 человек», — рассказала Анна Кротова.

В настоящее время полностью завершены кровельные работы, смонтированы внутренние инженерные системы, обновлен фасад, проведена отделка помещений. В обновленном корпусе разместятся военно-патриотический клуб, театральная студия, изостудия, гончарный класс, технический класс.

Одновременно с этим в округе ведутся реконструкция и строительство новых объектов: детских садов, школ и центров дополнительного образования.

В частности, в настоящий момент идет капитальный ремонт школ № 2 и № 3, где обновляются инженерные системы, фасады и внутренние помещения.

Отметим, по Народной программе «Единой России» также начато возведение нового современного дошкольного учреждения на 200 человек на месте старого корпуса детского сада «Золотой Петушок». Общая стоимость реализации проекта превышает 588 млн рублей, завершение строительства и ввод в эксплуатацию запланированы на март 2027 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.