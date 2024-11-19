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В Лобне стартовал муниципальный этап конкурса «Учитель года Подмосковья»

Муниципальный этап конкурса «Учитель года Подмосковья 2025» состоялся в школе № 6 городского округа Лобня. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В учреждении собрались преподаватели из всех школ города. Церемония открытия конкурса началась с гимна страны.

«Учитель — это человек, который оставляет неизгладимый след в жизни каждого. Ежедневно педагоги приходят в класс, создавая неповторимую атмосферу, целый мир, будь то мир математики, истории, биологии или языков», — отметили организаторы конкурса.

В этом году в конкурсе принимают участие 9 педагогов из Лобни. Лучшие педагоги муниципального этапа продолжат борьбу на региональном уровне, а победитель областного конкурса станет представителем Московской области на Всероссийском конкурсе «Учитель года России-2025».

В городском округе Лобня уделяется большое внимание привлечению молодых педагогических кадров. Для них действует ряд льгот. В частности, учителя могут принять участие в программе «Социальная ипотека».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы.

По словам главы региона, в Подмосковье дорожат учителями. Учитывая рост числа школ и обучающихся, необходимо не забывать о важности привлечения учителей, и особенно в сфере естественных наук.