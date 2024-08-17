В Лобне родилась первая двойня

В городском округе Лобня зарегистрировали рождение первой двойни в 2024 году. Двое сыновей появились в семье жителей города Алины и Дениса Варнавских. Мальчиков назвали Фёдором и Юрием. Новорождённые — первые дети в молодой семье, сообщили в администрации городского округа Лобня.

Двойню зарегистрировали с помощью сервиса «Рождение ребенка» — все необходимые документы родители направили через портал госуслуг без посещения органа ЗАГС. После электронной регистрации отец получил свидетельства о рождении своих сыновей.

Напомним, 2024 год объявлен Годом Семьи. Родители, регистрирующие новорожденного в Московской области, могут получить выплату в размере 20 000 рублей на каждого ребенка или подарочную коробку «Я родился в Подмосковье!», которая содержит вещи, необходимые для первых дней жизни малыша.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что благодаря цифровизации сейчас в Подмосковье после рождения ребенка можно оформить все необходимые документы прямо в палате роддома.



Так как все делается в «цифре», подразделения ЗАГСа на первых этажах в перинатальных центрах закрывают.