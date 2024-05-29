В Лобне проверили обслуживание домов на улице Мирной

«В подъезде дома 34 уборка проводится согласно графику, дворовая территория приведена в порядок. Управляющей компании ООО „ВСК — Комфорт“ было дано распоряжение привести в надлежащее санитарное состояние подвальное помещение дома 32, а также выполнить работы по устранению следов протечки в подъезде и по ремонту входной группы в летний период», — рассказал Алексей Валерьевич в своем телеграм-канале.

При входе в подъезд дома 29 выявлено разрушение плитки — заместитель главы обратил на это внимание управляющей компании. Контейнерная площадка на дворовой территории находится в надлежащем состоянии. Мусор вывозят согласно графику.

Напомним, проверка содержания домов в Лобне проходит в ежедневном режиме. Анонсы встреч заместители главы муниципалитета публикуют в своих социальных сетях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.