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В Лобне проведут занятие с психологом для бойцов СВО и их семей 14 октября

В рамках Всероссийского движения «Вместе сильнее» 14 октября в Центральной библиотеке городского округа Лобня состоится встреча с психологом Татьяной Янченко. Мероприятие организовано для участников специальной военной операции и их близких, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На встрече они смогут обсудить вопросы адаптации в социуме, включая страхи, повышенную тревогу, вспышки агрессии и депрессии. Также психолог научит участников применять техники дыхания, которые помогут стабилизировать состояние и вернуть душевное равновесие.

Занятие пройдет 14 октября в 18:00 по адресу: ул. Чехова, 5. Вход свободный (0+). Необходима предварительная запись по телефону: +7 (920) 603-90-03.

Муниципальный центр поддержки участников СВО и их семей работает в Лобне по адресу: ул. Мирная, 13к.2. Принять участие в сборе помощи могут все желающие. В городе работают различные добровольческие организации, поддерживающие бойцов, а школьники отправляют военным письма, открытки и поделки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.