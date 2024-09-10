В Лобне проведут ремонт 2,5 км тротуаров до конца 2024 года
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В этом году в Лобне специалисты приведут в порядок более 2,5 км тротуаров. Работы будут продолжены в следующем году по приоритетности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
«От жителей поступает много вопросов, касающихся состояния тротуаров в городе. План по выполнению необходимых работ мы составили. Все пожелания жителей по строительству новых и ремонту старых дорог оцифрованы», — написала в своем телеграмм-канале глава городского округа Лобня Анна Кротова.
Работы проводятся благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.
С планом ремонта пешеходных коммуникаций можно ознакомиться по ссылке.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.
«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.