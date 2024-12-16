В Лобне прошло шествие Дедов Морозов

В городском округе Лобня состоялось праздничное предновогоднее шествие. В нем приняли участие более 100 Дедов Морозов и Снегурочек. Поддержать участников пришла и глава муниципалитета Анна Кротова, сообщила пресс-служба администрации городского округа Лобня.

«По пути от станции до главной городской елочки из каждого учреждения на улице Ленина к нам выходили сотрудники и вручали мешки с поздравлениями. Насобирали много разных пожеланий — богатства, благополучия, счастья, очарования, чистых дорог и дворов, и еще много других. Пусть всё сбудется!» — написала Анна Владимировна в своем Telegram-канале.

Парад завершился на сцене Центрального парка. Главные зимние волшебники поздравили жителей и гостей Лобни с наступающим праздником. А организаторы наградили праздничными призами лучших Дедов Морозов и Снегурочек.

ЦПКиО находится в Лобне по адресу: ул. Ленина, 22. В этом году в парке прошла масштабная реконструкция.

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