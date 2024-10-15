В Лобне прошел праздник «Человек собаке друг»

В Лобненском парке для горожан и их питомцев прошел праздник «Человек собаке друг», сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Лобненцы узнали много полезной информации о домашних животных, приняли участие в тренинге и конкурсе костюмов.

В рамках мероприятия также были организованы фотозона и барахолка, где можно было взять или оставить необходимые для питомцев вещи. Участники праздника обменивались разнообразными товарами: одеждой, игрушками и мисками для животных.

Один воспитанник приюта «Пора по домам» обрел семью в Лобне.

Для детей на протяжении всего мероприятия в павильоне проходил творческий мастер-класс по росписи гипсовых фигурок собачек, собачьих масок, подставок с собачьими мордочками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.