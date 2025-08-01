В Лобне прокуратура приняла меры из-за нарушения антикоррупционного закона

Прокуратура Лобни провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции при приеме на работу бывших муниципальных служащих. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что на работу в ресурсоснабжающую организацию, осуществляющую деятельность на поднадзорной территории, принят бывший муниципальный служащий, ранее занимавший должность начальника отдела администрации городского округа Лобня. В нарушение требований закона сведения о заключении трудового договора с указанным сотрудником на предыдущее место его службы направлены не были.

По результатам проверки в отношении юридического лица и должностного лица прокуратура возбудила административные дела по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего).

Рассмотрев представленные материалы, мировой судья 101 судебного участка привлек виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 120 тыс. рублей.

Кроме того, прокуратурой города в адрес руководителя организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, региональные власти в своей работе руководствуются идеологией лидерства, обеспечивающей перемены к лучшему.

«Как и раньше мы руководствуемся нашими принципами, нашей идеологией лидерства. Суть ее заключается в том, чтобы во всех сферах жизни люди чувствовали перемены, и эти перемены должны быть к лучшему», — пояснил Воробьев.