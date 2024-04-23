сегодня в 13:13

В Лобне 27 апреля пройдет день добрых дел

Предстоящая суббота станет заключительным днем месяца чистоты и благоустройства в городе Лобня, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева этот день объявлен «Днем добрых дел». В рамках данной акции смогут принять участие школьники, их родители и учителя.

Мероприятия, предлагаемые ребятам, разделены на три основных направления: физический труд, спорт и экскурсии.

В рамках направления «Физический труд» участники будут заниматься уборкой братских могил, территорий городских парков, школьных дворов, а также заниматься посадкой деревьев. Запланирована работа с благотворительным фондом «Обелиск», на базе которого будет проходить плетение маскировочных сетей, изготовление окопных свечей и скворечников.

В клубе «Мастерица» ДК «Красная Поляна» будут изготавливать медицинские бандажи для раненых участников СВО. Дети из творческих студий создадут пасхальные подарки для участников военной операции.

В рамках направления «Спорт» участники смогут попробовать себя в мини-футболе, волейболе, пионерболе, а также поучаствовать в спортивных квестах и флешмобах. Помимо этого, у участников будет возможность сдать нормы ГТО.

Выбрав активность «Экскурсии», участники смогут посетить музеи города Лобня, фабрику «Звезда» и другие предприятия города, а также парк «Река времени», городские библиотеки и пожарную часть.

Все смогут выбрать занятие по душе. Напоминаем, что в этот день школьные занятия отменены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.



Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.