В Лобне проходит благотворительная акция «Добрый Новый год»

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Жителей городского округа Лобня приглашают принять участие в благотворительной акции «Добрый Новый год», которая проходит в Московской области с 27 ноября по 8 декабря в рамках гуманитарного проекта «Доброе дело». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В эти дни жители региона собирают сладкие подарки и игрушки для детей из новых субъектов Российской Федерации, а также приграничных районов Курской и Белгородской областей.

Также в рамках акции проходит сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Для них приносят зимнюю одежду и обмундирование, инструменты, бытовую технику, продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены.

В Лобне основной пункт приема находится по адресу: ул. Чехова, 5. Сюда можно принести подарки и посылки каждый день, кроме понедельника.

Пункт работает с 11:30 до 20:00, перерыв с 14:00 до 14:30.

Единый день сбора гуманитарной помощи пройдет в Лобне 6 декабря. В этот день можно прийти по адресу: ул. Мирная, 13 к. 2 с 10:00 до 18:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.