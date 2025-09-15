В Лобне подключили 119 камер системы «Безопасный регион» с начала года

С начала года в городском округе Лобня к системе видеонаблюдения «Безопасный регион» подключили 119 камер. По сообщению главы городского округа Анны Кротовой, особое внимание уделили парку «Река времени». Там было установлено свыше 30 камер, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Безопасный регион» — единая система видеонаблюдения Московской области, созданная решением губернатора Московской области в целях обеспечения общественной безопасности. Устройства круглосуточно следят за порядком в жилых кварталах, на улицах, возле школ и детских садов. Кроме того, камеры системы установлены в торговых центрах и на объектах транспортной инфраструктуры.

Сейчас общее число камер «Безопасного региона» в Лобне достигло 1 454.

До конца года в городском округе планируется установить еще свыше 140 камер, из них 23 — на детских игровых площадках.

Цель системы «Безопасный регион» — обеспечить профилактику правонарушений и повысить эффективность работы правоохранительных органов по раскрытию преступлений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.