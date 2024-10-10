сегодня в 19:00

В Лобне пенсионеров познакомили с техникой лоскутного шитья

В клубе «Активное долголетие» городского округа Лобня состоялся показ одежды, выполненной в технике лоскутного шитья. Работы представила дизайнер Наталья Афоничкина, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Участники познакомились с коллекциями автора и узнали много нового о технике производства таких изделий на мастер-классе.

По словам долголетов, атмосфера мероприятия была наполнена творчеством и вдохновением, что позволило каждому почувствовать себя частью большого созидательного процесса.

Организаторы выразили благодарность Наталье Афоничкиной за её вклад в развитие творческих способностей и активного образа жизни среди пенсионеров городского округа.

Стать участником проекта «Активное долголетие» в Лобне могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Организация работает в Лобне по адресу: ул. Молодежная, 4. Справки по телефону: 8 (495) 579-46-61.

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