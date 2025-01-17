В Лобне отремонтировали школу в рамках народной программы

Реконструкция шла более полугода. Теперь школа № 5 вновь открыла свои двери. Торжественное открытие общеобразовательного заведения состоялось 16 января.

Участие в столь значимом для города событии приняли и партийцы. Вместе с педагогами и школьниками символическую красную ленточку перерезала секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Анна Кротова. Чтобы работы были завершены точно в срок, она лично контролировала стройку.

Школа № 5 является одним из старейших учебных заведений города, построенным в 1960 году. В ходе капитального ремонта подрядчик обновил фасад здания, заменил кровлю, окна и двери, а также все инженерные сети и оборудование. Профессиональные художники во главе с Алексеем Шиловым расписали стены. Теперь школьные коридоры украшены видами исторических мест города — «Шуховская башня», храм Спаса Нерукотворного образа, озеро «Киово» и многое другое. Изменения затронули и прилегающую к школе территорию.

«Ремонт принимали с инициативной группой родителей учащихся. Провели для них экскурсию, все рассказали и показали. Родители в восторге, как и мы. Поздравляю ребят с обновленной школой, желаю успехов в учебе», —отметила Анна Кротова.

Теперь в обновленном здании будут учиться лицеисты. После первого звонка, ребята приступили к занятиям.

В феврале в городском округе Лобня начнется еще одна масштабная реконструкция. Будет проведён капитальный ремонт в здании детского сада «Золотой петушок». Работы коснутся как самого здания, так и прилегающей территории.

Поддержка и развитие сферы образования — один из ключевых пунктов Народной программы партии «Единая Россия». В рамках федерального партийного проекта «Новая школа» партийцы оказывают всестороннюю помощь в развитии сферы дошкольного и среднего образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.