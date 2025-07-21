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В Лобне открылись обновленные игровая и спортивная зоны

В Лобне на улице Юности, возле дома № 1, завершена реконструкция спортивной площадки. Теперь здесь установлены новые баскетбольные щиты и футбольные ворота, а в детской зоне появилась игровая площадка «Вертолетная станция». Для любителей активного отдыха обустроена зона с современными тренажерами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Такой подарок городу сделала компания «Упаковочные системы». Все новые элементы произведены из безопасного и прочного материала фирмой «КСИЛ».

Торжественное открытие площадки прошло в праздничной атмосфере. Для детей организовали развлекательную программу с аниматорами, играми и угощениями. Юные жители с радостью опробовали новые игровые комплексы, а родители отметили комфорт и современное оформление территории.

В этом году в округе запланировано открытие 22 новых игровых пространств для детей. Благоустройство общественных зон продолжается в рамках программы по созданию комфортной городской среды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.

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