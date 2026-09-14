В Лобне открыли спортивную и игровые площадки

Спортивную площадку на улице Некрасова и игровой комплекс у детской поликлиники открыли в Лобне в День города 12 сентября. В реализации проектов участвовали местные предприятия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В День города 12 сентября в Лобне открыли новые рекреационные объекты для детей. Глава муниципалитета Анна Кротова и депутат Госдумы Денис Кравченко открыли спортивную площадку у дома № 9 на улице Некрасова.

Рядом с детской поликлиникой появился игровой комплекс в виде машины скорой помощи. Созданию спортплощадки на улице Некрасова содействовало предприятие «Упаковочные системы», а в организации игровой зоны участвовала компания «Ферон».

«Тематические площадки — новое направление, которое активно развивается в этом году. Ранее в новом сквере у пруда „Москвич“ появилась игровая площадка в форме маяка, в парке „Река времени“ установлен большой корабль, а в обновленной зоне микрорайона Депо детей ждет настоящий паровоз», — отметила Анна Кротова в социальных сетях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.