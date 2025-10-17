В Лобне открыли новую студию гончарного искусства

«Посуду разбили на счастье! А ученики новой студии, без сомнения, создадут еще немало глиняных горшков», — отметила Анна Владимировна.

Студия «Лунный кот» располагает всеми ресурсами для занятий гончарным ремеслом. Она расположилась на улице Калинина, 13. Это первое полноценное помещение в городе, специально оборудованное для такой творческой работы.

Ремонт в студии был выполнены за счет средств муниципального бюджета. В помещениях полностью обновили инженерные системы, провели отделку и заменили сантехнику.

Кроме того, в гончарной мастерской появилась новая мебель и необходимое оборудование, в числе которого — муфельные печи. Это нагревательные устройства, предназначенные для нагрева материала до высокой температуры.

На занятиях ребята будут изучать техники лепки и учиться создавать уникальные произведения искусства, используя гончарный круг.

Записаться на занятия и узнать подробную информацию можно по ссылке (https://vostochniy.mo.muzkult.ru/about/).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.