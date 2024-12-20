В Лобне открылась выставка лаковой миниатюры

Молодые художники из Федоскинского института лаковой миниатюры показали свои работы на выставке в детской библиотеке Лобни. На выставке «Я не художник, я только учусь» были представлены работы выпускников и студентов института. Они привезли в Лобню 20 проектных и дипломных работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Между проектами студентов среднего профессионального образования и бакалавриата существует разница. Первые чаще работают над копиями классических произведений. Вторые же отдают предпочтение развитию собственного художественного стиля и созданию оригинальных композиций», — отметила заместитель директора по научно-методической работе института Мария Ермакова.

На выставке также представлены изделия, выполненные студентами в технике федоскинской лаковой миниатюрной живописи. Основой для них служит папье-маше, которое покрывается лаком и расписывается масляными красками. Также в институте обучают художественной росписи по эмали — на выставке представлены работы и в этой технике.

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