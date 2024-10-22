В Лобне обсудили реконструкцию парка «Сквер защитников Москвы»

Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела рабочее совещание по реконструкции парка «Сквер защитников Москвы». Парк будет оснащен системой видеонаблюдения, навигационными и информационными элементами. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе обсуждений определили, что парк разделят на несколько зон. «Зенитка» останется на своем почетном месте. Будут обустроены зона отдыха возле пруда, детская, спортивная и собачья площадки, пешеходные дорожки и памп-трек.

«Мы видели все комментарии жителей, важно, чтобы людям обновленное пространство нравилось. Но и историческое значение этого места мы хотим сохранить», — отметила глава Анна Кротова.

В настоящее время проект находится в работе, к реализации планируют приступить весной следующего года. О дате общественных обсуждений будет объявлено позже.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.