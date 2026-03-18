В Лобне обсудили духовно-нравственное воспитание школьников

Встреча по вопросам духовно-нравственного воспитания школьников прошла 17 марта в лицее «Авиатика» в Лобне. В обсуждении участвовали более 450 представителей епархии, педагогов и администрации округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие объединило представителей Сергиево-Посадской епархии и педагогического сообщества Сергиево-Посадского зонального объединения. В диалоге приняли участие епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл, заместитель начальника управления развития общего образования Татьяна Кондаурова, а также представители администрации городского округа во главе с Анной Кротовой.

Ключевой темой стало преподавание в школах дисциплины «Основы православной культуры». Участники подчеркнули важность осознанного выбора родителями этого модуля, который знакомит детей с религиозной традицией и формирует уважение к истории, культуре и традиционным ценностям России.

«Только объединив усилия власти, школы и Церкви, мы сможем вырастить поколение, для которого духовность и культура будут естественной частью жизни. Это наша общая забота и общая ответственность за будущее», — подчеркнула глава Лобни Анна Кротова.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.