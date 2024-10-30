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В Лобне объявлен конкурс на капитальный ремонт школы искусств

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения Дворца детского и юношеского творчества «Планета талантов» в г. о. Лобня, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации МБУДО «Дворец детского и юношеского творчества „Планета талантов“ по адресу: Московская область, г. Лобня, ул. Булычева, д. 7. Предстоит отремонтировать двухэтажное здание 1968 года постройки, общая площадь которого 974,4 кв. м.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.