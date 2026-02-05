В Лобне объявлен конкурс на благоустройство сквера на улице Деповская

Конкурс на выполнение работ по благоустройству сквера в микрорайоне Депо городского округа Лобня стартовал в электронной форме, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Извещение о проведении открытого конкурса размещено в единой информационной системе в сфере закупок. Работы предусматривают благоустройство территории площадью 2,2 гектара по адресу: город Лобня, улица Деповская, 2а.

Проект реализуется в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Финансирование осуществляется из бюджета Московской области и бюджета городского округа Лобня.

Завершить работы по благоустройству сквера планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.