В Лобне на улице Гагарина начали монтаж уличного освещения

На улице Гагарина городского округа Лобня стартовали работы по установке современной системы уличного освещения. Специалисты приступили к бурению скважин для установки опор под новые светильники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всего планируется установить 25 столбов с энергоэффективными светодиодными светильниками. После бурения скважин глубиной 2,5 метра будут залиты бетонные основания. Затем установят опоры освещения.

Эти работы стали возможны после завершения этапа дорожного благоустройства, включавшего укладку бордюрного камня и асфальтирование.

Новая дорога на улице Гагарина станет дополнительным выездом на Северный обход Лобни. Это позволит перенаправить грузовой транспорт и разгрузить Батарейную улицу и Букинское шоссе. Современная система освещения повысит безопасность дорожного движения и создаст комфортные условия для пешеходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.