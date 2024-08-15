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В Лобне на улице Победы появится православный мурал

В Лобне на стене дома № 16 по улице Победы появится мурал. На нем будет изображена святая княгиня Елизавета Феодоровна с детьми. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Елизавета Феодоровна Романова — немецкая принцесса, супруга великого князя Сергея Александровича, сестра последней русской императрицы, основательница Марфо-Мариинской обители, ставшая не только святой, но и видным государственным деятелем. Она открывала в России госпитали, детские рабочие артели, благотворительные лечебницы. Княгиня посвятила себя помощи нуждающимся и стала православной мученицей.

В 1904 году княгиня Елизавета посещала Лобню. Инициаторами создания мурала стал благотворительный фонд «Исток», Серафимовский храм города Лобни и администрация муниципалитета. Воплощает идею художник-иконописец Александр Цыпков.

Открытие православного мурала запланировано на 26–27 августа.

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